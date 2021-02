Janša predlagateljem konstruktivne nezaupnice: Zapravljate čas in denar davkoplačevalcev

Ljubljana, 15. februarja - Premier Janez Janša je predlagateljem konstruktivne nezaupnice iz KUL na seji DZ dejal, da zapravljajo čas in denar davkoplačevalcev. Prepričan je, da je aktualna vlada naredila bistveno več od prejšnje, in to v bistveno krajšem času in težjih pogojih pandemije. "Slovenski državljani to vedo, tudi čutijo v žepih," je prepričan.