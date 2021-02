Vojska v Mjanmaru stopnjuje pritisk na protestnike in opozicijo

Naypyitaw, 15. februarja - Vojska, ki je v začetku meseca v Mjanmaru z udarom prevzela oblast, stopnjuje pritisk na opozicijo in protestnike, ki se še naprej zbirajo. Danes je na ulice poslala dodatne enote in oklepna vozila ter protestnikom zagrozila z do 20 leti zapora. Strmoglavljeno voditeljico Aung San Suu Kyi naj bi sodišče zaslišalo v sredo, je sporočil njen odvetnik.