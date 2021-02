SeneCura v Sloveniji pospešeno gradi nove domove za starejše

Ljubljana, 15. februarja - Avstrijsko podjetje SeneCura, ki je zadnjih pet let del francoske skupine Orpea, v Sloveniji gradi več novih domov za starejše. Kot je navedla poslovna direktorica za Slovenijo Sanda M. Gavranovič, trenutno pospešeno gradijo v Slivnici in Žireh, pripravljalna dela so te dni stekla v Komendi, medtem pa potekajo tudi priprave na gradnjo v Mariboru.