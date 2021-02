Umrla je ustanoviteljica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek

Ljubljana, 14. februarja - Nenadno je preminula ustanoviteljica in dolgoletna direktorica zavoda Bunker Nevenka Koprivšek, so danes sporočili iz zavoda Bunker. Bila je tudi direktorica festivala Mladi levi. "Bila je pomembna akterka v polju sodobne uprizoritvene umetnosti v Sloveniji in prepoznavna na mednarodnem parketu," so zapisali v zavodu.