Bitcoin prvič presegel 49.000 dolarjev

New York, 14. februarja - Kriptovaluta bitcoin je danes dosegla novo najvišjo raven v zgodovini in prvič presegla 49.000 dolarjev. Dopoldne je dosegla 49.202 dolarja. Rast vrednosti največje kriptoalute so še podžgale govorice, da se bo za investicijo v bitcoin odločila ameriška banka Morgan Stanley. Od začetka leta je bitcoin pridobil 70 odstotkov, poročajo tuji mediji.