Razmere v visokogorju bodo še nekaj časa nevarne in nepredvidljive

Ljubljana, 14. februarja - Razmere v visokogorju so zaradi nizkih temperatur in močnega vetra nevarne, saj nastajajo zbite in trde plošče snega, ki pa se lahko hitro sprožijo, je za STA dejal strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi. Zato vsem, tudi izkušenim planincem, odsvetuje obiskovanje visokogorja, kjer bodo razmere še nekaj časa nepredvidljive.