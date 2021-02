Na Planini pod Golico našli mrtvega moškega

Jesenice, 12. februarja - Turni smučarji so danes dopoldan na območju Planine pod Golico našli mrtvega moškega. Moški, ki je ležal na snegu, je bil za trenutne razmere slabo opremljen, na kraju pa tudi niso našli nobene športne ali gorniške opreme. Glede na do sedaj zbrana obvestila ne gre za sumljivo smrt, so sporočili s Policijske uprave Kranj.