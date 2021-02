SDS, NSi, SMC, SNS in poslanca narodnih skupnosti za razpravo o stopnjevanju sovražnosti v družbi

Ljubljana, 12. februarja - Poslanske skupine NSi, SDS, SMC, SNS in narodnih skupnosti zahtevajo sejo odborov DZ za notranje zadeve in pravosodje glede stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov na posameznike in organizacije na podlagi vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. V NSi pravijo, da ne želijo biti politično sodišče, a je njihova naloga, da se odzovejo.