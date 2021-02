Cene kmetijskih pridelkov v zadnjem četrtletju nižje

Ljubljana, 12. februarja - Kmetijski pridelki so se v lanskem zadnjem četrtletju pocenili. Cene kmetijskih pridelkov so bile na letni ravni v povprečju nižje za 6,3 odstotka, od tega so se rastlinski pridelki pocenili za 5,9 odstotka, cene živali in živalskih proizvodov pa so se v povprečju znižale za 6,6 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.