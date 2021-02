Walt Disney pozitivno presenetil s poslovnimi rezultati

New York, 12. februarja - Zabaviščni velikan Walt Disney Co. je v zadnjem lanskem trimesečju ustvaril dobiček in s tem presenetil analitike, ki so pričakovali izgubo. Izstopa zlasti rast števila naročnikov na storitev Disney+, ki omogoča pretočno predvajanje filmov in drugih video vsebin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.