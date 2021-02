Pri Christie's na dražbo izjemna zbirka rokopisov in zgodnjih knjig

New York, 14. februarja - Pri avkcijski hiši Christie's bodo 23. aprila v New Yorku dali na dražbo zbirko iluminiranih rokopisov in zgodnjih tiskanih knjig, ki je bila v lasti Elaine in Alexandra P. Rosenberga. Po pisanju spletnega portala Art Daily gre za eno najpomembnejših tovrstnih zbirk na svetu.