Vojvodinja sussekška Meghan dobila tožbo proti britanskemu tabloidu zaradi kršenja zasebnosti

London, 12. februarja - Vojvodinja sussekška Meghan je v četrtek zmagala v sodnem boju proti izdajatelju tednika The Mail on Sunday, ker je objavil zasebno pismo, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu Thomas Marklu pred poroko s princem Harryjem. Sodišče se je strinjalo, da so kršili pravico do zasebnosti. Višine odškodnine niso razkrili.