Lani kljub epidemiji rahla rast števila poslovnih subjektov, prejemki in izdatki nižji

Ljubljana, 12. februarja - Število poslovnih subjektov v 2020 se kljub epidemiji covida-19 ni zmanjšalo, ampak se je celo povečalo za 0,7 odstotka in ob koncu leta doseglo 221.711, kažejo podatki, ki jih je objavil Ajpes. Obenem so v kriznem letu upadli tako prejemki kot izdatki poslovnih subjektov, so pa prejemki pri pravnih osebah presegli izdatke.