Pogoji, pod katerimi bodo lahko od ponedeljka obratovale trgovine in storitve

Ljubljana, 12. februarja - Vlada je spremenila odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim bodo od ponedeljka odprte vse trgovine. Določene dejavnosti bodo še naprej lahko delovale brez negativnega testa za izvajalce, izjem pa je nekaj več kot doslej. STA objavlja seznam dejavnosti in trgovin, za katere veljajo določeni pogoji.