Bruselj poslabšal letošnjo gospodarsko napoved, za prihodnje leto boljša

pripravilo gospodarsko uredništvo

Bruselj, 11. februarja - Evropska komisija je območju evra za letos in prihodnje leto danes napovedala 3,8-odstotno rast BDP, kar je za letos 0,4 odstotne točke nižje od jesenske napovedi, za prihodnje leto pa 0,8 odstotne točke višje. Letošnje obete je poslabšala tudi za Slovenijo. Ob tem so v Bruslju članice EU pozvali k pripravi dobrih načrtov za okrevanje in odpornost.