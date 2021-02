Policija: Minister Hojs pri prehodu občinske in državne meje ni v ničemer kršil veljavnih odlokov

Ljubljana, 11. februarja - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs v ponedeljek, ko je skupaj z mamo skušal prečkati mejo s Hrvaško, ni v ničemer kršil veljavnih vladnih odlokov, je sporočila policija. Kot so zapisali na Twitterju, je minister za prehod občinskih in državne meje posedoval vse potrebne izjave, dokazila in dokumente.