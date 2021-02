Novogoriška občina pričakuje največji izpad prihodkov v svoji zgodovini

Nova Gorica, 11. februarja - Novogoriški mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o predlogu rebalansa letošnjega proračuna. Prilivov bo zaradi epidemije in posledično zaprtja številnih dejavnosti v lanskem in letošnjem letu manjši kar za pet milijonov evrov manj od načrtovanih. To je po besedah novogoriškega župana največji izpad prihodkov v zgodovini občine.