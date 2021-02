Jay-Z in Foo Fighters nominirani za vpis v dvorano slavnih rock'n'rolla

New York, 12. februarja - V sredo so naznanili 16 nominirancev za vpis v dvorano slavnih rock'n'rolla. Kot poroča The New York Times, so si nominacijo prvič prislužili Foo Fighters, Jay-Z, Mary J. Blige, Iron Maiden in pionir afrobeata Fela Kuti. Poleg njih so med kandidati za vpis tudi Devo, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine in Todd Rundgren.