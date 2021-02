V muzejih in galerijah se po ponovnem odprtju veselijo obiskovalcev

Ljubljana, 12. februarja - Muzeji in galerije po vsej državi so lahko 5. februarja ponovno odprli vrata za obiskovalce. Z obiskom so zadovoljni, kot običajno se je ta povečal na kulturni praznik. Zaradi omejitev števila oseb v prostorih je bil sicer manjši kot v minulih letih, a ljudje so bili za vstop v galerijo ali muzej pripravljeni tudi počakati v vrsti.