Erjavec: Zaradi veliko dezinformacij želim stranko iz prve roke seznaniti z dogajanjem

Ljubljana, 11. februarja - Prvak DeSUS Karl Erjavec želi izvršni odbor in predsednike pokrajinskih organizacij na seji, ki pravkar poteka, iz prve roke seznaniti z dogajanjem ob vložitvi konstruktivne nezaupnice. Po njegovih ocenah namreč prihaja do veliko dezinformacij. Želi tudi, da vnovič potrdijo sklepe, da je DeSUS v opoziciji in podpira njegovo mandatarsko kandidaturo.