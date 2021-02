Koronavirus ni načel povpraševanja po krofih

Ljubljana, 11. februarja - Pust je pred vrati, potrošniki pa tudi letos in ne glede na epidemijo covida-19 pogosteje posegajo po krofih. Še vedno imajo najraje klasične krofe z mareličnim polnilom in sladkornim posipom, povečuje pa se povpraševanje po drugačnih krofih. V Žitu ocenjujejo, da v predpustnem in pustnem času vsak Slovenec poje od tri do štiri krofe.