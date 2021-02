S prodajo delno ponarejenih starodavnih knjig želeli zaslužiti milijone

Ljubljana, 11. februarja - Slovenski in madžarski preiskovalci so preprečili prodajo starodavnih knjig neprecenljive vrednosti. Kot so danes sporočili z Generalne policijske uprave, so si osumljenci, ki so jih lani prijeli v Ljubljani, obetali, da bodo s ponaredki, ki jih delno sestavljajo strani iz več kot tisoč let starih verskih knjig, zaslužili tri milijone evrov.