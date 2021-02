Opozicijske stranke zaradi e-vinjet vložile zahtevo za sklic nujne seje parlamentarne komisije

Ljubljana, 10. februarja - Poslanske skupine SAB, LMŠ, SD in Levica so danes v DZ vložile zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi poslanci obravnavali sume nepravilnosti pri izvedbi Darsovega javnega razpisa za vzpostavitev elektronskega cestninjenja osebnih vozil. V Darsu zatrjujejo, da so postopek vodili skladno z zakonom.