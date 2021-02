V SNS za revizijo odločb o davčnem rezidentstvu tujcev in nadzor nad fiktivnimi prijavami prebivališča

Ljubljana, 10. februarja - V poslanski skupini SNS opozarjajo na težavo fiktivnih prijav prebivališča tujcev, ki so na ta račun upravičeni do dovoljenj za stalno prebivanje, socialnih transferjev, davčnih olajšav in drugih ugodnosti. Zato so odgovorne med drugim pozvali k reviziji odločb o priznanju davčnega rezidenstva tujcem in nadzoru nad prijavami prebivališča.