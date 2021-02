V decembru najvišje število umrlih v zadnjih 20 letih v enem mesecu

Ljubljana, 10. februarja - Decembra lani je umrlo 3221 prebivalcev Slovenije, kar je 72,4 odstotka več kot decembra 2019. To je bilo najvišje število umrlih v zadnjih 20 letih v enem mesecu. V Sloveniji je v letu 2020 po začasnih podatkih umrlo 23.891 prebivalcev. To je 16 odstotkov več kot v letu 2019, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs).