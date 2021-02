V Piranu sprožili sireno zaradi visokega plimovanja

Ljubljana/Piran, 10. februarja - Regijski center za obveščanje iz Kopra je ob 7.35 v Piranu zaradi visokega plimovanja morja in močnega južnega vetra sprožil sireno javnega alarmiranja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Danes in v noči na četrtek bodo sicer v večjem delu države naraščale tudi reke, najbolj v jugozahodni, osrednji in južni Sloveniji.