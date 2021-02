Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja danes brez dogovora

Ljubljana, 9. februarja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja na današnjih pogajanjih glede odprave še veljavnih varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov ter spremembe dneva za izplačilo plač niso prišli do dogovora. Sindikalna stran bo podala pisne pripombe k vladnemu gradivu, ponovno pa se bodo sestali v ponedeljek.