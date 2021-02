Otroci in mladostniki zaradi covida-19 za zasloni dvakrat več časa

Ljubljana, 9. februarja - Otroci iz 11 evropskih držav so v času spomladanske zaustavitve dela javnega življenja zaradi pandemije covida-19 za zasloni na povprečen šolski dan preživeli od šest do 7,5 ure, kar je dvakrat več časa kot običajno. Slovenski otroci so bili za zasloni v povprečju nekaj manj kot sedem ur dnevno, kaže raziskava.