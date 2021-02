Vreme kroji spored svetovnega prvenstva v Cortini, prve tekme šele v četrtek

Cortina d'Ampezzo, 9. februarja - Mednarodna smučarska zveza in organizatorji v Cortini d'Ampezzo so bili zaradi neugodnih vremenskih razmere prisiljeni korenito poseči v načrtovani tekmovalni spored svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. V skladu z novim urnikom bosta uvodni tekmi prvenstva superveleslaloma, ženski in moški, na sporedu v četrtek. V sredo ne bo tekem.