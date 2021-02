Počivalšek na vrhu pobude 17+1 za sodelovanje pri odpravljanju posledic pandemije

Ljubljana, 9. februarja - Gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je danes na 9. vrhu voditeljev držav Srednje in Vzhodne Evrope in Kitajske (pobuda 17+1), ki ga je organizirala Kitajska in je potekal na daljavo, izrazil pripravljenost Slovenije za sodelovanje z drugimi članicami pri odpravljanju posledic pandemije, so sporočili z ministrstva.