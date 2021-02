Po odlomu ledenika v Indiji 15 mrtvih, več kot 160 pogrešanih

New Delhi, 8. februarja - Po nedeljskem odlomu večjega kosa ledenika blizu Joshimatha v indijski zvezni državi Uttarakhand so tamkajšnje oblasti danes sporočile, da je v poplavah, ki so sledile, umrlo najmanj 15 ljudi. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, več kot 160 ljudi še pogrešajo.