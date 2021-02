Logarjev obisk na Cipru v luči krepitve dvostranskih odnosov in predsedovanja EU

Nikozija, 6. februarja - Dvostranski odnosi, vprašanja v okviru Evropske unije in že skoraj pol stoletja trajajoča delitev Cipra na grški in turški del so bile osrednje teme današnjega pogovora zunanjega ministra Anžeta Logarja s ciprskim kolegom Nikosom Hristodulidesom. Logar je med drugim izpostavil pomen sodelovanja majhnih in sredozemskih držav v okviru EU.