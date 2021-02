Trgovine in storitve, ki bodo lahko delovale od sobote

Ljubljana, 5. februarja - Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki dovoljuje odprtje več trgovin in storitvenih dejavnosti po vsej državi. Za njihovo delovanje sicer postavlja različne pogoje. STA objavlja seznam dejavnosti in trgovin, za katere veljajo določeni pogoji.