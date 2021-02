Odpira se več trgovin in storitev, za zaposlene obvezno testiranje

Ljubljana, 5. februarja - V soboto se odpira več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, vendar ob rednem tedenskem testiranju zaposlenih. To bo za dejavnosti, ki so lahko odprte že zdaj, obvezno od 12. februarja dalje, je danes povedala Ajda Cuderman z gospodarskega ministrstva.