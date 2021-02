Borrell: Odnosi med Rusijo in EU obremenjeni zaradi Navalnega

Moskva, 5. februarja - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes v Moskvi ob začetku pogovorov z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom dejal, da so odnosi med Evropsko unijo in Rusijo obremenjeni zaradi aretacije in obsodbe voditelja ruske opozicijske Alekseja Navalnega.