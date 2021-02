V Sibiriji umrl zdravnik, ki je zdravil Navalnega po zastrupitvi

Omsk, 5. februarja - V Sibiriji je umrl namestnik primarija na oddelku anasteziologije in reanimacije Sergej Maksimišin, ki je avgusta lani zdravil vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnega nemudoma po njegovi zastrupitvi z novičokom. Kot so sporočili iz bolnišnice v Omsku, je 56-letni zdravnik umrl nenadoma. Maksimišin je bil v bolnišnici zaposlen 28 let.