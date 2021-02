Članice EU za triumvirat pri vodenju konference o prihodnosti Evrope, pri katerem bi sodeloval tudi Janša

Bruselj, 4. februarja - Članice EU so dosegle dogovor o vodenju konference o prihodnosti Evrope, ki predvideva vodilno vlogo predsednikov treh osrednjih institucij EU, Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU. To pomeni, da bi pri vodenju v drugi polovici leta sodeloval tudi slovenski premier Janez Janša. Končne odločitve sicer še ni.