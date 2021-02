V NUK pridobili Prešernov rokopis pesmi Sveti Senanus

Ljubljana, 4. februarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so pridobili Prešernov rokopis pesmi Sveti Senanus. Gre za prvi izvirni in avtentični pesnikov rokopis pesmi, ki ga hranijo v NUK. Pridobitev, ki dopolnjuje zakladnico Prešernovih rokopisov v NUK, je napisana v bohoričici z značilno Prešernovo pisavo, na koncu pa je njegov podpis v gajici.