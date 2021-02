DZ preprečil možnost referenduma o osmem protikoronskem zakonu

Ljubljana, 4. februarja - DZ je danes sklenil, da razpis zakonodajnega referenduma o osmem protikoronskem zakonu ni dopusten. Sprejemu sklepa so nasprotovali poslanci dela opozicije, ki so opozarjali, da so iz ukrepov še vedno izpuščene številne družbene skupine, predvsem pa da zakon vsebuje določbe, ki grobo posegajo v sistemsko zakonodajo.