Botanični vrt pred kulturnim praznikom predstavil nove objave

Ljubljana, 4. februarja - V ljubljanskem botaničnem vrtu so pred kulturnim praznikom predstavili nekatere knjižne novosti in prestižne objave v zadnjem času. Mednje sodita objavi v publikacijah Kraljevega hortikulturnega združenja iz Velike Britanije in belgijskega dendrološkega društva ter izdaja knjige Avtohtone medovite rastline. Botanični vrt je sicer dobro obiskan.