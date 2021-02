Samokolnica Karjola na električni pogon

Kanal, 5. februarja - Slovensko zagonsko podjetje Blockhapp je z lastnim znanjem razvilo in izdelalo električno samokolnico. Izdelek, ki so ga poimenovali Karjola, vsebuje 15 tehnoloških inovacij, ki so jih patentno zaščitili. Sedaj čakajo na podelitev certifikata, ki jim bo omogočal prodajo na evropskem trgu.