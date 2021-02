Dončić popeljal Dallas do zmage, nov poraz Dragićevega Miamija

Atlanta, 4. februarja - Slovenski košarkar Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA na tekmi pri Atlanta Hawks popeljal Dallas Mavericks do zmage s 122:116, s katero so prekinili črn niz šestih zaporednih porazov. Dončić je dosegel 27 točk za svojo osmo zaporedno tekmo z več kot 25, z osmimi skoki in 14 podajami pa vpisal 11. dvojni dvojček. Goran Dragić je spet izgubil.