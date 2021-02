Zaradi pandemije znova prestavili Svetovni gospodarski forum

Singapur, 3. februarja - Organizatorji so zaradi pandemije covida-19 znova prestavili Svetovni gospodarski forum v Singapurju, tokrat z maja na avgust. Čeprav je okuženih z novim koronavirusom v Singapurju malo, pa so se organizatorji za to odločili zaradi "mednarodnih izzivov pri obvladovanju pandemije" in številnih omejitev potovanj.