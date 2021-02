ZDA podaljšale pogodbo Novi Start

Washington, 3. februarja - ZDA so danes za pet let podaljšale pogodbo z Rusijo o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem Novi Start, je sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Dogovor o podaljšanju pogodbe sta konec januarja v telefonskem pogovoru dosegla predsednika ZDA in Rusije, Joe Biden in Vladimir Putin.