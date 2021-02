Ankaranski občinski svet potrdil prometno strategijo

Ankaran, 3. februarja - Ankaranski občinski svet je na torkovi seji potrdil celostno prometno strategijo občine za obdobje 2021-2025. Z njo želijo zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje in povečati privlačnost naselja za prebivalce in obiskovalce. Prav tako so svetniki v prvi obravnavi podali soglasje k odloku o ustanovitvi skupne medobčinske uprave Istre.