Balažic nadaljuje bitko s Termitom, slednji očitke ponovno zavrača

Ljubljana, 3. februarja - Župan Občine Moravče Milan Balažic je v izjavi za javnost danes podjetju Termit znova očital okolju in zdravju ljudi škodljivo ravnanje, tokrat z vidika učinkov na Gradiško jezero. V Termitu so obtožbe tudi tokrat zavrnili kot neresnične in Balažicu očitali nadaljnje stopnjevanje pritiska na odločevalce in družbo Termit.