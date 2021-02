Velenjsko Vzorčno mesto z novimi projekti

Velenje, 6. februarja - Velenjsko Vzorčno mesto v teh dneh praznuje tretjo obletnico ustanovitve. Mesto, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Velenje in povezuje izobraževalno sfero in gospodarstvo, je doslej obiskalo skoraj 30.000 učencev, dijakov in drugih obiskovalcev. Izvedlo je vrsto odmevnih projektov in načrtuje nove.