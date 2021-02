Siemens ob rasti dobička in naročil izboljšal napoved poslovanja

Berlin, 3. februarja - Nemški industrijski velikan Siemens je v prvem četrtletju poslovnega leta - med oktobrom in decembrom - ustvaril 1,5 milijarde evrov čistega dobička, kar je 38 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Kot so danes sporočili iz družbe, jih je to ob hkratni rasti vrednosti naročil spodbudilo k izboljšanju napovedi celoletnih rezultatov.