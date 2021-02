NPU s hišnimi preiskavami nad sum oškodovanja Engrotuša

Ljubljana, 2. februarja - NPU je danes ob pomoči ljubljanskih in mariborskih kriminalistov izvedel osem hišnih preiskav na območju ljubljanske, celjske, kranjske in murskosoboške policijske uprave. Preiskujejo sum več kot 30-milijonskega oškodovanja celjskega podjetja. Gre za Engrotuš in prodajo njegovih blagovnih znamk, je razvidno iz izjave Engrotuša.