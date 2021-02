Četrtina rednih uporabnikov interneta ne ve, ali ima na telefonu varnostni program

Ljubljana, 2. februarja - Sedemindvajset odstotkov rednih uporabnikov interneta v starosti med 16 in 74 let ne ve, ali imajo na svojem pametnem telefonu nameščen varnostni program, je pokazala raziskava, ki jo je med prvim valom epidemije covida-19 opravil Surs. Štirje odstotki so na pametnem telefonu zaradi virusa ali drugih vrst sovražnih programov izgubili podatke.